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США выведут из Германии почти 12 тыс. военных, половину из них оставят в Европе – Эспер

Официально объявлено о радикальном сокращении американского военного контингента в ФРГ. Около 5600 военнослужащих переведут в другие страны НАТО, чтобы использовать для сдерживания России, заявил министр обороны США Марк Эспер.

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Эспер заявил, что передислокация американских войск начнется через несколько недель
Эспер заявил, что передислокация американских войск начнется через несколько недель
Фото: ЕРА

США сокращают постоянное присутствие своих войск в Германии с 36 тыс. до 24 тыс. Об этом на брифинге в Вашингтоне 29 июля заявил министр обороны Марк Эспер, информирует NBC News.

По его словам, этот шаг направлен на укрепление НАТО и сдерживание России. Передислокация позволит вооруженным силам США перейти в "новую эру конкуренции великих держав", сказал министр.

Из 11 900 американских военнослужащих, выведенных из Германии, около 6400 вернутся в США, а примерно 5600 военных разместят в других странах НАТО.

Эспер добавил, что реализация плана будет начата через несколько недель.

В начале июня стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских войск в Германии до 25 000 человек. Он говорил, что военных, которых отзовут из Германии, перебросят в Польшу.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что такие действия не будут отвечать интересам США. Премьер-министры четырех германских земель обратились к членам Конгресса США с просьбой заблокировать планы вывода американских войск из страны.

Трамп не раз критиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. Он утверждал, что Германия платит взносы в размере 1% от своего ВВП, а США – 4%. В 2018 году американский президент угрожал выйти из Альянса.

Теги: США, Германия, НАТО, военные, Дональд Трамп, Марк Эспер
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