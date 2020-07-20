Германия обратилась к Конгрессу США с просьбой не сокращать военное присутствие

Премьер-министры четырех германских земель обратились к членам Конгресса США с просьбой заблокировать планы вывода американских войск из Германии. Об этом 19 июля сообщает Reuters.
Главы правительств Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, где базируются базы США, направили письма 13 членам Конгресса, включая сенаторов Митта Ромни и Джима Инхофа.
В своих письмах они попросили конгрессменов поддержать их, поскольку они "стремятся не разорвать узы дружбы, а укрепить ее и обеспечить в будущем присутствие США в Германии и Европе".
Также в своем обращении премьеры заявили, что силы США в их землях составляют основу присутствия США в Европе и способности НАТО действовать.
В начале июня стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских войск в Германии на 9500 – до 25 тыс. человек. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что такие действия не будут отвечать интересам США.
25 июня Трамп сообщил, что военных, которых отзовут из Германии, перебросят в Польшу.
Трамп не раз критиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. Он утверждал, что Германия платит взносы в размере 1% от своего ВВП, а США – 4%. В 2018 году американский президент угрожал выйти из Альянса.