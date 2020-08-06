Трамп выступает за скорейшее проведение дебатов перед выборами

По мнению главы американского государства Дональда Трампа, дебаты кандидатов в президенты страны должны пройти до старта голосования по почте.

Президент США Дональд Трамп выступает за как можно скорейшее проведение дебатов кандидатов в президенты страны. Об этом он сказал в интервью Fox News 5 августа.

По словам Трампа, его беспокоит, что дебаты назначены на сентябрь, он считает, что это слишком поздно. По мнению главы американского государства, дебаты должны пройти до старта голосования по почте, чтобы избиратели смогли оценить всех претендентов.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником должен стать демократ Джо Байден. Он, по данным соцопросов, имеет большую поддержку американцев.