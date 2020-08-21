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Сытник о признании его коррупционером: Если бы я чувствовал вину – не продолжал бы возглавлять НАБУ

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил о давлении на судей, "особенно апелляционной инстанции", которые рассматривали его "коррупционное" дело.

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Сытник сообщил, что его жалобу принял к рассмотрению ЕСПЧ
Сытник сообщил, что его жалобу принял к рассмотрению ЕСПЧ
Фото: nabu.gov.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не считает себя коррупционером, как это решил суд в Ровенской области. Об этом он заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 20 августа.

"Если бы я чувствовал определенную вину за совершение определенного проступка, конечно, я не оспаривал бы его в Европейском суде и, конечно, не продолжал бы возглавлять институт", – сказал Сытник.

Он выразил надежду, что в ближайшее время его обращение по этому поводу рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"15 июля я получил ответ, что Европейский суд принял к рассмотрению это заявление. Я надеюсь, что в ближайшее время будет рассмотрено, потому что действительно этот факт также используется как элемент давления и на институт, и на меня лично", – считает глава НАБУ.

По словам Сытника, он видел давление на судей украинских судов, "особенно в апелляционной инстанции", которые рассматривали дела в его отношении.

"Поднимались какие-то разные дела пяти-шестилетней давности в отношении судей, и судьи брали самоотвод, потому что не выдерживали этого давления. ...Этот кейс можно использовать относительно любого. Фактически просто пошел, надавил на судью, а мы все знаем, что есть определенные целые папки, накопленные за годы работы и полиции, и СБУ", – объяснил руководитель бюро.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

Сытник оспорил решение суда первой инстанции в Ровенском апелляционном суде, однако жалоба директора НАБУ была отклонена. После этого Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение. В 2020 году он обжаловал решение украинского суда в Европейском суде по правам человека.

Сытник обвинял в организации этого дела министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По его мнению, это месть за так называемое дело о рюкзаках, в котором фигурировал сын Авакова Александр.

Теги: коррупция, ЕСПЧ, Артем Сытник, судьи, апелляция, НАБУ, суд, жалоба
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