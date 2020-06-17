Подозреваемая в деле о взятке $6 млн советовалась с гадалкой – Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что подозреваемые в деле о взятке, которая предназначалась руководству САП и НАБУ, консультировались с представителями религиозной организации и гадалкой.

Сытник: Один подозреваемый консультировался с представителем религиозной организации в том, одобряет ли Бог такие действия Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

Фигуранты дела о взятке в размере $6 млн руководству Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры советовались с гадалкой и религиозным деятелем, об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал "24 каналу" 17 июня.

"Один подозреваемый консультировался с представителем религиозной организации в том, одобряет ли Бог такие действия. Другая подозреваемая консультировалась с гадалкой, как карты показывают, можно ли. Об этом страшно читать, когда люди, занимая такие должности, совершают такие действия", – отметил Сытник.

Вечером 12 июня стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве работника Государственной фискальной службы в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и главе САП Холодницкому. $6 млн, предназначавшиеся на взятку, были изъяты.

В деле о попытке дачи взятки в размере $6 млн задержаны три человека. Один из задержанных – действующий первый замглавы управления Госфискальной службы в Киеве, двое, как считает следствие, являются доверенными лицами бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского.