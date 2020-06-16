Офис Генпрокурора Украины открыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий фигурирует в деле Генпрокуратуры о совершении дисциплинарного проступка. Делу присвоен статус "Для служебного использования", об этом Холодницкий сообщил в Facebook.

Холодницкий: Может, хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно Фото: Назар Холодницький / Facebook

Офис генерального прокурора Украины по жалобе руководителя генеральной инспекции Офиса генпрокурора Сергея Лисаченко открыл дисциплинарное производство в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, об этом он сообщил в Facebook 16 июня.

"Ну что же. Может, хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно", – отметил Холодницкий в своем посте.

В документе, который опубликовал Холодницкий, сказано, что жалоба содержит служебные сведения, поэтому документу присвоен гриф "Для служебного использования", поэтому руководителю САП предложили ознакомиться с жалобой, предварительно согласовав по телефону время и место ознакомления с ней.

Член кадровой комиссии предложил Холодницкому предоставить детальное письменное объяснение по поводу обстоятельств, о которых идет речь в жалобе.

Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров на заседании 17 июля будет рассматривать ходатайство об отстранении Холодницкого с должности.

9 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в работе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого служебное расследование выявило факты нарушения законодательства, в том числе закона "О прокуратуре".

По информации "Украинской правды", Офис генпрокурора Украины засекретил результаты служебного расследования относительно деятельности Холодницкого.