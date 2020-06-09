Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора обнаружил нарушения в работе Холодницкого. Глава САП ответил, что узнал об этом из СМИ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в работе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого служебное расследование выявило факты нарушения законодательства, в том числе закона "О прокуратуре". Холодницкий сказал, что подал ходатайство о предоставлении ему материалов расследования, чтобы понять суть обвинений.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Венедиктова критикует работу Холодницкого (крайний справа)
Венедиктова критикует работу Холодницкого (крайний справа)
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Українським новинам", которое вышло 9 июня, заявила, что служебное расследование подтвердило ряд нарушений в работе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"Служебное расследование завершено. Факты нарушения требований Уголовного процессуального кодекса, закона "О прокуратуре" и положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре нашли свое подтверждение. Дисциплинарная жалоба передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии", – сказала Венедиктова. 

Она заявила, что с Холодницким ее связывают "исключительно рабочие отношения".

"30 ноября у него истекает срок полномочий и по закону, и по контракту. В любом случае это произойдет. Но мы открываем конкурс на нового руководителя САП, и если Назар Иванович захочет принять в нем участие, если члены комиссии его изберут, то who knows. Посмотрим. Если он примет участие в конкурсе и победит в нем, то почему нет?" – сказала Венедиктова, отвечая на вопрос, есть ли у Холодницкого шанс переизбраться главой САП. 

В комментарии "Украинской правде" Холодницкий сообщил, что узнал о завершении служебного расследования из СМИ.

"В пятницу уже после завершения рабочего дня в приемную поступило два сообщения о завершении этого [расследования]. Сегодня пытаюсь связаться с председателями обеих комиссий [заместителями генпрокурора Андреем] Любовичем и [Игорем] Мустецей, чтобы ознакомиться, собственно, с заключением, но они не отвечают. Подал ходатайство о предоставлении мне для ознакомления всех материалов, чтобы подготовить свою позицию, потому что до сих пор не понимаю суть "обвинений". Буду настаивать на публичном рассмотрении с участием представителей СМИ", – сказал он. 

САП осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро и поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах. Холодницкий возглавляет ведомство с ноября 2015 года. В интервью "Украинской правде", которое вышло 1 июня, он отказался ответить на вопрос, будет ли принимать участие в новом конкурсе. "Давайте интригу подержим до конца", – сказал Холодницкий. 

В марте 2018 года стало известно, что НАБУ прослушивало кабинет Холодницкого. Глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что дело касалось "слива" главой САП информации фигурантам уголовных производств и давления на должностных лиц и судей. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос об увольнении главы САП, но она решила объявить ему только выговор

В конце мая 2020 года Венедиктова раскритиковала работу САП и назвала ее неэффективной. В САП ответили, что в соответствии с законом о прокуратуре, генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам антикоррупционной прокуратуры.

Теги: антикоррупционная прокуратура, Назар Холодницкий, САП, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Андрей Любович, Игорь Мустеца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Ляшко сфотографировался с маленьким сыном на руках. Подписчики заявили, что он неправильно его держит
Ляшко сфотографировался с маленьким сыном на руках. Подписчики заявили, что он неправильно его держит
Grosu отпраздновала день рождения на рыбалке и показала улов
Grosu отпраздновала день рождения на рыбалке и показала улов
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Савичева: Как дальше жить, играть и творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека?
Савичева: Как дальше жить, играть и творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека?
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS