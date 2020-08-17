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Холодницкий и Сытник не говорили о деле "Роттердам плюс" на итоговой пресс-конференции

Упоминаний о деле "Роттердам плюс" не было как в выступлениях директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, так и в презентации отчета по итогам работы двух ведомств за первое полугодие 2020 года, пишет "Главком".

Холодницкий и Сытник не упомянули о деле "Роттердам плюс" на пресс-конференции, посвященной итогам работы антикоррупционных ведомств в первом полугодии 2020 года
Холодницкий и Сытник не упомянули о деле "Роттердам плюс" на пресс-конференции, посвященной итогам работы антикоррупционных ведомств в первом полугодии 2020 года
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr (архив)

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 17 августа на пресс-конференции, посвященной результатам деятельности двух ведомств в первом полугодии 2020 года, не упоминали о деле "Роттердам плюс", пишет "Главком".  

Как отмечают журналисты, упоминаний о деле не было как в выступлениях двух глав антикоррупционных органов, так и в мультимедийной презентации, которую показывали в начале пресс-конференции. 

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. 

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявлял, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

Адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" – Наталья Дрыгваль – 10 августа заявила, что НАБУ и САП, приостановив расследование, "взяли время", чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, это экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы "Роттердам плюс", предположила она. 

12 августа НАБУ подтвердило, что расследование приостановлено "на период получения материалов выполнения международных запросов". Экспертное подтверждение правильности определения размера убытков за весь период действия формулы продолжается, признали в антикоррупционном бюро.

В деле фигурирует шесть человек, в том числе бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, им сообщили о подозрении в 2019 году. 

Теги: Артем Сытник, Назар Холодницкий, Роттердам плюс
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