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НАБУ опровергло закрытие дела "Роттердам плюс"

Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергло информацию о закрытии дела "Роттердам плюс". По информации ведомства, расследование по подозрению служебных лиц НКРЭКУ и группы компаний в злоупотреблении служебным положением сейчас находится на завершающей стадии.

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Ущерб от формулы "Роттердам плюс" НАБУ оценило в 39 млрд грн
Ущерб от формулы "Роттердам плюс" НАБУ оценило в 39 млрд грн
Фото: НАБУ / Facebook

Информация о закрытии дела "Роттердам плюс" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер нанесенного ущерба государству, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 12 августа в Facebook.

"Расследование по подозрению служебных лиц НКРЭКУ [Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг] и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям для общественных и государственных интересов, – на завершающей стадии", – рассказали в НАБУ. 

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2727581737487495

Также НАБУ обратилось с запросами в иностранные юрисдикции, учитывая финансовые операции группы компаний на международном рынке.

По данным НАБУ в период действия формулы "Роттердам плюс" с 2016-го по 2017 год нанесенный  ущерб государству составил 18 млрд грн. Экономический ущерб всего периода действия формулы "Роттердам плюс" [с 2016-го по июль 2019 года] в НАБУ оценили в 39 млрд грн.

Адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дрыгваль 10 августа заявила, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), приостановив расследование, "взяли время", чтобы получить экспертизу, которая доказывала бы тезисы стороны обвинения. Адвокат настаивает на том, это экспертиза незаконна. НАБУ и САП могут оказывать давление на экспертов, чтобы те подтвердили убыточность формулы "Роттердам плюс", предположила она. Дрыгваль подчеркнула, что более чем за три года расследования правоохранители не нашли доказательств тому, что действие формулы нанесло убытки. Европейская экспертиза, по ее словам, подтвердила законность формулы.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа САП остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе также заявил, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: НКРЭКУ, расследование, убытки, НАБУ, САП, Роттердам плюс
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