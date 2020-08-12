НАБУ опровергло закрытие дела "Роттердам плюс"

Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергло информацию о закрытии дела "Роттердам плюс". По информации ведомства, расследование по подозрению служебных лиц НКРЭКУ и группы компаний в злоупотреблении служебным положением сейчас находится на завершающей стадии.

Информация о закрытии дела "Роттердам плюс" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер нанесенного ущерба государству, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 12 августа в Facebook.

"Расследование по подозрению служебных лиц НКРЭКУ [Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг] и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям для общественных и государственных интересов, – на завершающей стадии", – рассказали в НАБУ.

Также НАБУ обратилось с запросами в иностранные юрисдикции, учитывая финансовые операции группы компаний на международном рынке.

По данным НАБУ в период действия формулы "Роттердам плюс" с 2016-го по 2017 год нанесенный ущерб государству составил 18 млрд грн. Экономический ущерб всего периода действия формулы "Роттердам плюс" [с 2016-го по июль 2019 года] в НАБУ оценили в 39 млрд грн.