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НАБУ и САП подтвердили фейковость дела "Роттердам плюс" – экс-глава НКРЭКУ Вовк

Отсутствие доказательств для передачи дела по "Роттердам плюс" в суд, по мнению экс-главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, – закономерный результат "некомпетентности и манипуляций со стороны следствия" на протяжении последних трех с половиной лет.

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Вовк: Многоуважаемые антикоррупционные органы НАБУ и САП признали, что все дело фейк, призрак и фантом
Вовк: Многоуважаемые антикоррупционные органы НАБУ и САП признали, что все дело – фейк, призрак и фантом
Фото: Вовк Дмитро Володимирович / Facebook

Неспособность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры за 3,5 года собрать достаточно доказательств по делу "Роттердам плюс" для передачи в суд в очередной раз подтвердила несостоятельность всех подозрений и отсутствие какого-либо состава преступления в этом деле. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

"Сегодня знаковый день в расследовании дела "Роттердам плюс". Наконец я дождался того момента, когда многоуважаемые антикоррупционные органы НАБУ и САП признали, что все дело – фейк, призрак и фантом. Его не существует, как не существует и убытков от введения формулы, и существовать их не могло", – прокомментировал Вовк информацию об остановке расследования по делу "Роттердам плюс ".

https://www.facebook.com/dmytrovovvk/posts/137569484686719

Отсутствие доказательств для передачи дела в суд, по мнению Вовка, – закономерный результат некомпетентности и манипуляций со стороны следствия на протяжении последних трех с половиной лет.

"Мы увидели тот самый "результат на табло". 3,5 года лжи, фальсификаций и некомпетентности привели к закономерному выводу. В суд идти не с чем, убытки отсутствуют, формула законная ", – отметил Вовк в Facebook.

По словам экс-главы НКРЭКУ, открыто признать провал расследования и беспочвенность открытия дела руководству НАБУ и САП мешает ими же безосновательно созданный общественный и медийный резонанс вокруг этого дела. Однако именно на руководстве НАБУ и САП, по мнению Вовка, лежит персональная ответственность за бездоказательное объявление подозрений, преследования людей, содержание их в следственных изоляторах, тиражирование необоснованных обвинений и лжи.

"Они ответят за разрушение надежд миллионов тех, кто поверил в антикоррупционную вертикаль в момент ее создания как инструмент установления законности и справедливости, которая на самом деле превратилась в ателье по пошиву уголовных дел", – подытожил он.

https://www.facebook.com/dmytrovovvk/posts/137581128018888

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа САП остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно – экспертизы о нанесении ущерба.

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе также заявил, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: НКРЭКУ, Дмитрий Вовк, НАБУ, САП, Роттердам плюс, суд
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