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Инвесторам важны реформы и простота доступа к инфраструктуре – президент Торгово-промышленной палаты Украины

RAB-тариф даст возможность инвестировать в сети, обновлять их и снижать цену на подключение новых объектов, отметил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

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Геннадий Чижиков: Построение рыночных отношений важно. Бизнес этого ждет, и иностранцы готовы инвестировать
Геннадий Чижиков: Построение рыночных отношений важно. Бизнес этого ждет, и иностранцы готовы инвестировать
Фото: businesswoman.org.ua

В Украине необходимо упростить подключение бизнеса к электросетям, это важно как для украинских предпринимателей, так и для иностранных инвесторов, отметил в комментарии изданию Gazeta.ua президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

RAB-тариф даст возможность инвестировать в сети, обновлять их и снижать цену на подключение новых объектов, объяснил он.

"Это большая бюрократия и бизнесу не понятно, почему он должен за свой счет построить подстанцию и еще деньги заплатить. Это никуда не годится. Поэтому сейчас бизнес очень заинтересован, чтобы подключение к электросетям не было проблемой, и если получится это реализовать – это будет хорошо. Хотелось бы поскорее. Построение рыночных отношений важно. Бизнес этого ждет, и иностранцы готовы инвестировать", – сказал глава Торгово-промышленной палаты.

Он считает, что определенный прогресс в этой сфере по сравнению с ситуацией пятилетней давности уже есть, и это в том числе повлияло на рейтинг Украины в Doing Business. Чижиков добавил, что необходимо пользоваться опытом Польши, Грузии и Турции, чтобы стимулировать внутренних инвесторов.

"Мы видим один из вариантов, как действовала в свое время и Польша, и Грузия, а особенно Турция, где сейчас у них создано порядка 280 индустриальных зон, где действуют другие условия. Компания заходит в такой парк, и она больше с государством практически не имеет дела. Там обеспечивается доступ к электроэнергии, к газу. Коммуникации для инвестора идут только через администрацию парка. Такие точечные объекты могли бы быть очень привлекательными для иностранцев. Но сначала мы должны сами туда начать инвестировать", – подчеркнул Чижиков.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Нардепы от фракции "Слуга народа" в июле направили в НКРЭКУ открытое письмо с требованием внедрить RAB-тариф для операторов системы распределения электроэнергии по европейской методологии, сообщила в Facebook народный депутат от этой политической силы Людмила Буймистер. Предлагаемую регулятором методологию депутаты назвали "азаровской" и "неэффективной".

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Теги: инвестиции, энергетика, реформы, электроэнергия, НКРЭКУ, Геннадий Чижиков, RAB-тариф
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