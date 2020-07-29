Внедрение RAB-тарифа может улучшить состояние электросетей и привлечь инвестиции – эксперт

По словам специализирующегося на реализации проектов в области традиционной и альтернативной энергетики юриста Максима Сысоева, переход на стимулирующее тарифообразование и улучшение позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business взаимосвязаны.

Украина могла бы привлечь новых инвесторов, уменьшив затраты на присоединение к элетросетям, однако без перехода на модель стимулирующего тарифообразования для распределения электроэнергии это невозможно. Об этом 29 июля заявил юрист, партнер юридической компании Dentons Максим Сысоев, который специализируется на реализации проектов в области традиционной и альтернативной энергетики, пишет "Фокус".

"Внедрение RAB-тарифа очень помогло бы и повлияло бы на приход инвесторов на украинский рынок. Инвесторы были бы готовы инвестировать в облэнерго на самом деле, но из-за того, что с [RAB-]тарифом нет ясности, непонятна рентабельность этих проектов", – сказал он.

Всемирный банк считает скорость подключения к электросетям одним элементов, определяющих инвестиционную привлекательность страны, отметил юрист. Он обратил внимание, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020 Украина заняла 64-е место из 190.

"И один из тех показателей, которые не дают вырваться вперед, – это подключение к сетям: и простота, и скорость процедуры. Многие бизнесмены говорят, что одна из причин, почему в Украине к сетям подключиться непросто – это потому, что они очень старые и изношенные на 80% по стране, построены в 70-х годах ХХ века. И под новый объект нужно фактически строить сети, а это – недешевое удовольствие", – добавил он.

Как сказал Сысоев, в Украине сейчас есть запрос на подключение объектов "зеленой" энергетики, однако многие предприниматели не могут этого сделать, так как пропускная способность сетей низкая, а стоимость их усиления или постройки новых сетей – высокая.

Он добавил, что на подключение к электросетям в странах Евросоюза нужно меньше затрат, чем в Украине, "где нужна реконструкция".

"Одно дело – просто поменять ячейку для присоединения на подстанции, а второе – это целую подстанцию строить или делать реконструкцию", – резюмировал он.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.