Модель стимулирующих тарифов, которую сегодня предложила НКРЭКУ, закладывает огромные коррупционные риски – нардеп Буймистер

Когда на предложенную регулятором модель смотрят инвесторы, они не понимают, как им построить расчеты и как под это можно брать на себя обязательства по кредитам, заявила народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

Людмила Буймистер: Это операционные расходы и текущие ремонты. Они заложены в тариф. Больше в тариф не закладывается ничего Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер сравнила модель стимулирующих тарифов, предложенную Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с методами времен экс-премьера Украины Николая Азарова. Об этом политик заявила в эфире "Украина 24", видео она опубликовала в своем Facebook.

"Модель стимулирующих тарифов НКРЭКУ, что сегодня предложил регулятор – это возвращение во времена Азарова, когда предлагалось делить активы искусственным, ручным образом на "старую" и "новую" базу. Это закладывает огромные коррупционные риски. Регулятор будет в ручном режиме по собственному усмотрению регулировать тариф. Когда на это смотрят инвесторы, они не понимают, как им построить модель расчетов и как под это можно брать на себя обязательства по кредитам, привлекать средства из других источников", – сказала Буймистер.

Она добавила, что у операторов системы распределения нет средств на инвестиции в сети, поэтому их износ составляет более 80%, а потери – до 30%, и Украина занимает последнее место в Европе по качеству электроснабжения. Формирование тарифа по принципу Cost+ усугубляет ситуацию, считает политик.

"Это операционные расходы и текущие ремонты. Они заложены в тариф. Больше в тариф не закладывается ничего. И не дает возможности привлечь даже по нормальным ставкам банковское финансирование, чтобы вложить и построить новые сети", – отметила она.

Европейский подход к формированию тарифов на распределение электроэнергии, основанный на средневзвешенной стоимости капитала, даст возможность облэнерго привлекать инвестиции и кредиты для ремонта и строительства сетей, а также внедрять энергосберегающие технологии, считает Буймистер.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Министерство развития экономики, Министерство энергетики и ряд участников рынка электроэнергии заявили, что не согласны с предложенной НКРЭКУ методологией внедрения RAB-тарифа. В частности, речь идет о разделении баз активов облэнерго и начислении на них разных ставок возврата инвестиций: 1% на "старую" базу и 15% на "новую". Также вопросы вызвало решение о возвращении инвестированных средств на третий год после вклада, писало издание "Сегодня".

Европейская бизнес-ассоциация предложила опираться на опыт стран, которые успешно внедрили RAB-тариф: не разделять базу активов на "старую" и "новую" и начислять ставку возврата инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала.