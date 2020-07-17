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Уровень инвестиций в электросети самый низкий среди всей коммунальной инфраструктуры Украины – "Экономическая правда"

Каждый гражданин Украины платит меньше $1 в месяц за поддержание всех коммуникаций, по которым в его жилье поступают электричество, газ, вода и тепло. Но даже эти средства распределяются между операторами неравномерно и такой перекос приводит к острому дефициту инвестиций для электрических и газовых сетей, пишет "Украинская правда".

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У украинских облэнерго индекс SAIDI, который характеризует надежность сетей, в четыре раза хуже, чем в Польше
У украинских облэнерго индекс SAIDI, который характеризует надежность сетей, в четыре раза хуже, чем в Польше
Фото: depositphotos.com

Уровень инвестиций в электросети самый низкий среди всей коммунальной инфраструктуры Украины, об этом говорится в спецпроекте "Экономической правды" под заголовком "Кто и сколько инвестирует в украинскую энергетическую и коммунальную инфраструктуру".

Издание утверждает, что в теплосети инвестируют 6543 грн на 1 км, в водопроводные трубы – 3450 грн/км, а самые маленькие инвестиции получают газопровод – 700 грн/км и электросети – 637 грн/км. Кроме того, текущая модель тарифообразования cost+ для коммунальной и энергетической сферы ведет к повышению тарифов. Каждый гражданин Украины платит меньше $1 в месяц (22 грн) на поддержание всех коммуникаций, по которым в его жилье поступают электричество, газ, вода и тепло. Но даже эти средства распределяются между операторами неравномерно, и такой перекос приводит к острому дефициту инвестиций для электрических и газовых сетей.

Вместе с тем контроль эффективности использования тарифных средств на инвестиции в сети у государственных предприятий почти полностью отсутствует. Механизм контроля существует у частных энергетических компаний, управляющих распределительными сетями, однако именно они имеют наименьшую возможность инвестировать – действующая регуляторная модель cost+ блокирует приток инвестиций. Это негативно влияет на стабильность и безопасность сетей, пишет портал.

У украинских облэнерго индекс SAIDI, который характеризует надежность сетей, в четыре раза хуже, чем в Польше.

"Сети находятся в плачевном состоянии из-за острого дефицита инвестиций. В Украине их уровень самый низкий в Европе. У нас инвестиции в километр энергосетей в пять раз меньше, чем в Румынии. Отставание от Польши – в шесть раз, от Германии – в восемь раз, от Великобритании – в 30 раз. Понятно, что низкий уровень инвестиций приводит к низкому качеству услуг. Обновление сетей потребует минимум 15–20 лет", – сказал эксперт института Кеннана (США) и Украинского института будущего Андриан Прокип.

Отмечается, что для решения проблемы требуется изменение тарифной модели. Например, использование так называемого RAB-регулирования, когда сначала привлекается финансирование, проводится модернизация сетей и уменьшение затрат. Повышение таким образом эффективности позволит выгодно работать в рамках утвержденного тарифа.

"При нынешней системе cost+ сети придется модернизировать частями в течение 30 лет. А вот RAB-тарифы позволяют сразу привести их в эффективное состояние, что приведет к экономии при эксплуатации. И такая экономия позволит рассчитываться в том числе и за привлеченные для этого кредиты", – пишет "Украинская правда".

По мнению директора Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэля Коэна новая методология является выходом в сложившейся ситуации: "RAB-тарифы являются неотъемлемой частью успешных реформ энергорынков в Чехии, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии и т.д. Этот тариф, как показал опыт Западной и Центральной Европы, является ключом, который открывает двери для прямых иностранных инвестиций в энергетические сети".

Экономист Владислав Иноземцев отметил, что, если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно скорее провести реформу RAB-тарифа. При этом наиболее эффективным условием будет начисление ставки доходности от инвестиций на уровне WACC на все активы операторов системы распределения.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Теги: инвестиции, энергетика, электричество, тарифы, RAB-тариф
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