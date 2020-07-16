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Украина должна отказаться от советской энергоинфраструктуры – Владислав Иноземцев

Модернизация системы энергоснабжения позволит Украине обеспечить ее прочную независимость от России, считает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, экономист Владислав Иноземцев.

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Иноземцев: Если Украина хочет выйти на европейский уровень и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно быстрее провести реформу
Иноземцев: Если Украина хочет выйти на европейский уровень и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно быстрее провести реформу
Фото: Vladislav L Inozemtsev / Facebook

Украине нужно отказаться от советской энергоинфраструктуры, считает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, экономист Владислав Иноземцев. 

Реформирование и модернизация системы энергоснабжения позволит стране обеспечить прочную независимость от России, написал он в колонке для The Washington Times

Развитие украинской экономики, по мнению Иноземцева, является "историей успеха в неспокойное время". Он напомнил, что, несмотря на российское вторжение в 2014 году, Украина "в последние годы по большинству показателей развития добилась удивительных успехов". 

Начиная с 2014 года страна перестала зависеть от импорта российского газа, стабилизировала национальную валюту, а объем золотовалютных резервов в июле 2020 года вырос до восьмилетнего максимума и составляет $28,5 млрд, напомнил Иноземцев. Кроме того, в январе 2020-го доходность долларовых и номинированных в евро облигаций снизилась до рекордного уровня, отметил он. 

Однако страна до сих пор не решила проблему с устаревшей инфраструктурой, так как на протяжении "всего постсоветского периода украинские электросети модернизировались или ремонтировались недостаточно", считает Иноземцев.  

"Возраст примерно 64 высоковольтных электросетей составляет 40 и более лет, а потери в сетях достигают 10% всего производимого в стране объема электроэнергии", – написал эксперт. 

По его мнению, для развития и процветания отрасли нужно менять ценообразование тарифов на распределение электроэнергии. Механизмом, который может обеспечить постепенное улучшение состояния электросетей, он называет переход на стимулирующий RAB-тариф, внедренный с конца 1990-х по 2004 год в европейских странах, а также в Грузии. 

"Система стимулирующего ценообразования позволила бы электрораспределительным компаниям получать столь необходимую им прибыль и направлять ее как на ремонт и модернизацию, так и на строительство отсутствующих в настоящее время в Украине "умных" электросетей", – добавил Иноземцев. 

Система RAB-тарифов предусматривает выплату владельцам компаний доходов, привязанных к средней стоимости капитала в стране (показатель WACC). Однако, отмечает эксперт, чтобы она была эффективной, "владельцы текущих активов должны получать компенсацию с той же скоростью, что и потенциальные инвесторы", чтобы не было диспропорции в финансировании, которое направляют на расширение сетей, так как обслуживание является таким же, если не более важным. 

Предлагаемая украинским регулятором ставка на новые активы значительно ниже WACC, не говоря уже о старых активах, владельцам которых предлагается ставка 1% в год, отметил Иноземцев. При этом он подчеркнул, что, по оценкам экспертов, к 2030 году на модернизацию электросети в Украине потребуется до $12,5 млрд.

"Если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно быстрее провести реформу, основой которой является справедливый и прозрачный RAB-тариф", – подытожил Иноземцев. 

Согласно данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Теги: Украина, инвестиции, экономика, энергетика, НКРЭКУ, Владислав Иноземцев, финансирование, инфраструктура, RAB-тариф
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