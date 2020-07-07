ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Золотовалютные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума

По данным Нацбанка Украины, международные резервы по состоянию на 1 июля составили $28,5 млрд. Последний раз золотовалютные резервы находились на таком уровне осенью 2012 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резервы Украины достигли восьмилетнего максимума
Резервы Украины достигли восьмилетнего максимума
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Международные резервы Украины в июне выросли более чем на $3 млрд (на 12,4%) и к 1 июля достигли $28,52 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Последний раз на таком уровне резервы находились осенью 2012 года. Существенный рост в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом и связанного с этим финансирования, так и наращиванием покупки валюты на межбанковском валютном рынке", – сказано в сообщении.

В частности, Украина в течение июня получила $2,1 млрд от МВФ, €500 млн – от Евросоюза, еще €353,3 млн правительство привлекло с помощью размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте. На межбанке в течение июня НБУ выкупил $1,16 млрд.

В течение предыдущего месяца Украины выплатила по внутренним и внешним обязательствам $1,19 млрд.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркнули в Нацбанке.

Теги: Украина, МВФ, валюта, НБУ, межбанк, облигации, Нацбанк, золотовалютные резервы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски
"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски
Лопес с Родригесом купили особняк в Калифорнии за $1,4 млн
Лопес с Родригесом купили особняк в Калифорнии за $1,4 млн
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Несколько раз мы пытались расставаться". Даша Малахова откровенно рассказала о проблемах в отношениях со вторым мужем
"Несколько раз мы пытались расставаться". Даша Малахова откровенно рассказала о проблемах в отношениях со вторым мужем
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
42-летняя Серебрянская во второй раз стала мамой
42-летняя Серебрянская во второй раз стала мамой
"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах
"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах
"Семья с идеальными фигурами". – "Спасатели Малибу". Полуголые Дорофеева и Dantes позировали в объятиях друг друга
"Семья с идеальными фигурами". – "Спасатели Малибу". Полуголые Дорофеева и Dantes позировали в объятиях друг друга
"Знает и понимает все проблемы". Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
"Знает и понимает все проблемы". Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
Мирзоян показал, как выглядит награда за звание "Заслуженного артиста Украины"
Мирзоян показал, как выглядит награда за звание "Заслуженного артиста Украины"
  "Все буде добре". Оскандалившийся на ATR дуэт Anna Maria презентовал клип. Видео
  "Все буде добре". Оскандалившийся на ATR дуэт Anna Maria презентовал клип. Видео
Броснан поделился подробностями короткой встречи с далай-ламой
Броснан поделился подробностями короткой встречи с далай-ламой
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS