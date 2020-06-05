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Золотовалютные резервы Украины сократились на 1,3%

Снижение объема международных резервов Украины связано с погашением госдолга, сообщили в Национальном банке.

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Нацбанк сообщил о снижении международных резервов
Нацбанк сообщил о снижении международных резервов
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Международные резервы Украины в течение мая снизились на 1,3% до $25,37 млрд. Об этом сообщил Национальный банк Украины 5 июня.

"Снижение резервов в течение прошлого месяца на $1,8 млрд связано прежде всего с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу", – сказано в заявлении регулятора.

В частности, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в мае правительство потратило $1,47 млрд ($1,01 млрд Украина выплатила по облигациям внешнего государственного займа, $337,7 млн – по облигациям внутреннего госзайма, $60 млн – по обязательствам перед МВФ, остальную сумму – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами).

"Эти расходы были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере $418,8 млн, в том числе за счет размещения валютных облигаций внешнего госзайма $368,8 млн.

Кроме того, $660,6 млн Нацбанк потратил на покупку валюты на межбанковском рынке.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркнули в НБУ.

Теги: Украина, МВФ, валюта, НБУ, экономика, межбанк, импорт, правительство, облигации, кредиты, Нацбанк, золотовалютные резервы, выплаты
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