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Нацбанк продал $143,5 млн для укрепления гривны

С начала года Национальный банк Украины купил на межбанке валюты на $348 млн и продал на $250 млн.

Нацбанк за неделю продал $143,5 млн
Нацбанк за неделю продал $143,5 млн
Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины 27–31 января продал $143,5 млн на межбанковском валютном рынке для поддержания курса гривны. Об этом говорится на сайте НБУ.

При этом Нацбанк за этот же период не проводил интервенций по покупке валюты.

В течение 20–24 января центробанк выкупил на межбанковском валютном рынке $50 млн, а продал $76,5 миллиона для сдерживания роста курса валют.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $348 млн и продал на $250 млн. Таким образом, чистая покупка валюты Нацбанком составила $98,00 млн.

По состоянию на 1 января 2020 года международные резервы Украины составляли $25,3 млрд. Чистая покупка валюты Нацбанком в 2019 году составила $7,9 млрд, что является самым высоким показателем за последние 14 лет.

Курс гривны по состоянию на 4 февраля упал на 5 копеек по отношению к доллару и составил 25,08 грн/$.

Теги: валюта, гривна, НБУ, золотовалютные резервы
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