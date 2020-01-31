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Новак: Снижения учетной ставки НБУ до 11% недостаточно, чтобы кредитный ресурс стал доступным для реального сектора экономики

Украинскую экономику нужно подогревать деньгами с низкими кредитными ставками, а для этого учетная ставка Нацбанка должна быть не более 4%, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Новак: Во всем мире развитие идет от кредитов. Никто не развивается исключительно за счет чистой прибыли
Новак: Во всем мире развитие идет – от кредитов. Никто не развивается исключительно за счет чистой прибыли
Фото: Андрій Новак / Facebook

Снижения учетной ставки Нацбанка до 11% недостаточно, чтобы кредитный ресурс стал доступным для реального сектора экономики Украины, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Снижение учетной ставки НБУ до 11% – это, безусловно, хорошо. Но этого, мягко говоря, недостаточно, чтобы кредитный ресурс стал доступным для реального сектора экономики. Вообще, учетная ставка должна приближаться к показателям инфляции. По последним данным инфляция у нас была в пределах 4–4,5%. То есть учетная ставка должна быть приблизительно такая же. Да, отклонение допустимо –  в большую или меньшую сторону, но оно не должно превышать один процентный пункт. Все зависит от состояния экономики. Когда она "перегрета", наблюдаются излишки производства, учетную ставку делают выше инфляции, чтобы сделать кредитный ресурс менее доступным. Таким образом экономика остужается", – отметил экономист.

По его словам, оптимальной на данный момент для украинской экономики была бы учетная ставка на уровне 2–3%.

"Украинская экономика сейчас явно не перегрета, сверхпроизводства мы не наблюдаем, переизбытка спроса – тоже. Все с точность до наоборот – нашу экономику нужно подогревать, насыщая дешевыми и доступными деньгами с низкими кредитными ставками. А для этого учетная ставка должна быть ниже уровня инфляции. То есть не более 4%. А еще лучше 2–3%. Только тогда украинская экономика оживет и сможет развиваться. У нас долгое время учетная ставка была слишком высокой, и это негативно сказалось на экономике страны. Поэтому мы и имеем то, что имеем. Во всем мире развитие идет – от кредитов. Никто не развивается исключительно за счет чистой прибыли", – подчеркнул Новак.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. С 31 января 2020 года учетная ставка снижена до 11%.

30 января на брифинге глава НБУ Яков Смолий заявил, что к концу 2020 года учетную ставку могут снизить до 7% годовых.

Теги: Украина, инфляция, НБУ, экономика, кредиты, Андрей Новак, Яков Смолий, учетная ставка
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