Час без света стоит Украине €30 млн – исследование

В Украине значительно изношены электросети и обесточивания в стране наиболее длительные среди европейских государств – около 700 минут в году, отмечают эксперты Центра экономического восстановления.

Один час отсутствия электроэнергии в Украине обходится экономике в €30 млн. Об этом идет речь в опубликованном 7 июля исследовании Центра экономического восстановления (ЦЭВ) "Кризис на рынке электроэнергии. Влияние энергетической инфраструктуры на экономическое развитие стран", которое проанализировало агентство "Українські новини".

Авторы отмечают, что в Украине значительно изношены электросети и обесточивания в стране наиболее длительные среди европейских государств – около 700 минут в году. Это приводит к выходу из строя оборудования на предприятиях, к меньшим объемам проиводства и в итоге – к потерям в экономике.

Исправить ситуацию может достаточное инвестирование в электросети – на уровне не менее 30 млрд грн, считают эксперты ЦЭВ. Эти деньги необходимо вложить в технологии Smart grid, автоматизацию, диспетчеризацию и телеметрию, а также реконструкцию и модернизацию электрических сетей и другие меры, пишут специалисты.

Они подчеркивают, что при действующей модели тарифов "Расходы плюс" операторам систем распределения удается привлечь только 4 млрд инвестиций в электросети в год, получить необходимые инвестиции можно при переходе на стимулирующее регулирование (RAB-тариф) по европейскому примеру – ставка доходности от инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC) на все активы ОСР.

Внедрение такого регулирования и привлечение 30 млрд грн в развитие электросетей позволит дополнительно создать 31 тыс. рабочих мест в смежных отраслях и перечислять около 4 млрд грн налогов – за счет увеличения потребности в новом оборудовании.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.