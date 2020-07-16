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ДЕНЬГИ

Час без света стоит Украине €30 млн – исследование

В Украине значительно изношены электросети и обесточивания в стране наиболее длительные среди европейских государств – около 700 минут в году, отмечают эксперты Центра экономического восстановления.

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Исправить ситуацию может достаточное инвестирование в электросети, считают эксперты
Исправить ситуацию может достаточное инвестирование в электросети, считают эксперты
Фото: depositphotos.com

Один час отсутствия электроэнергии в Украине обходится экономике в €30 млн. Об этом идет речь в опубликованном 7 июля исследовании Центра экономического восстановления (ЦЭВ) "Кризис на рынке электроэнергии. Влияние энергетической инфраструктуры на экономическое развитие стран", которое проанализировало агентство "Українські новини".

Авторы отмечают, что в Украине значительно изношены электросети и обесточивания в стране наиболее длительные среди европейских государств – около 700 минут в году. Это приводит к выходу из строя оборудования на предприятиях, к меньшим объемам проиводства и в итоге – к потерям в экономике. 

Исправить ситуацию может достаточное инвестирование в электросети – на уровне не менее 30 млрд грн, считают эксперты ЦЭВ. Эти деньги необходимо вложить в технологии Smart grid, автоматизацию, диспетчеризацию и телеметрию, а также реконструкцию и модернизацию электрических сетей и другие меры, пишут специалисты. 

Они подчеркивают, что при действующей модели тарифов "Расходы плюс" операторам систем распределения удается привлечь только 4 млрд инвестиций в электросети в год, получить необходимые инвестиции можно при переходе на стимулирующее регулирование (RAB-тариф) по европейскому примеру – ставка доходности от инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC) на все активы ОСР.

Внедрение такого регулирования и привлечение 30 млрд грн в развитие электросетей позволит дополнительно создать 31 тыс. рабочих мест в смежных отраслях и перечислять около 4 млрд грн налогов – за счет увеличения потребности в новом оборудовании.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Теги: инвестиции, энергетика, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, инфраструктура, RAB-тариф
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