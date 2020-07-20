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Приватизация облэнерго должна быть синхронизирована с введением RAB, это будет большая, хорошая победа для всей Украины – замглавы Фонда госимущества Елейко

Когда потенциальные инвесторы видят неопределенность, они всегда стараются использовать ее для снижения цены, поэтому для приватизации облэнерго нужна определенность с RAB-тарифом, отметил заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Тарас Елейко.

Елейко: Худшее, что мы можем сделать, объявить аукцион, пока есть зона неопределенности, поскольку это приведет к дисконтированию цен активов
Елейко: Худшее, что мы можем сделать, – объявить аукцион, пока есть зона неопределенности, поскольку это приведет к дисконтированию цен активов
Фото: finclub.net

У Фонда госимущества Украины есть пакеты акций в шести облэнерго, и для их приватизации необходима общая позиция с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулировение в сфере энергетики и коммунальных услуг, заявил заместитель главы ФГИУ Тарас Елейко в интервью "112 Украина".

"И в отношении них вопрос COVID-19 не настолько критичен, как вопрос нашей синхронизации с НКРЭКУ в отношении введения RАB-тарифа. Потому что только при этом условии, мы понимаем, могут быть конкурентные рыночные торги. Без RAB история показывает, что круг инвесторов, заинтересованных входить в облэнерго, будет достаточно ограниченным. А наша задача – все-таки провести конкурентную, прозрачную приватизацию, что без RAB будет маловероятно. Мы хотим синхронизироваться, чтобы приватизация была синхронизирована с введением RAB, и тогда это действительно будет большая, хорошая победа для всей Украины", – подчеркнул он.

Замглавы ФГИУ отметил, что от этого зависит интерес инвесторов к покупке акций.

"У нас есть разные облэнерго, в разном состоянии. Но мы хотим, чтобы приватизация пакетов облэнерго – и это ключевой момент – проходила тогда, когда будут четко определены RAB-тарифы. Потому что у инвесторов есть такая особенность: когда они имеют зону неопределенности, они ее закладывают в цену, и это всегда дисконт. Нужна определенность с RAB, и тогда будет четко сформирована цена за каждый пакет этих облэнерго абсолютно рыночная. Худшее, что мы можем сделать, – объявить аукцион, пока есть зона неопределенности, поскольку это приведет к дисконтированию цен активов", – убежден Елейко.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Министерство развития экономики, Министерство энергетики и ряд участников рынка электроэнергии заявили, что не согласны с предложенной НКРЭКУ методологией внедрения RAB-тарифа. В частности, речь идет о разделении баз активов облэнерго и начислении на них разных ставок возврата инвестиций: 1% на "старую" базу и 15% на "новую". Также вопросы вызвало решение о возвращении инвестированных средств на третий год после вклада, писало издание "Сегодня".

Европейская бизнес-ассоциация предложила опираться на опыт стран, которые успешно внедрили RAB-тариф: не разделять базу активов на "старую" и на "новую" и начислять ставку возврата инвестиций на уровне средневзвешенной стоимости капитала.

Теги: энергетика, электроэнергия, Фонд госимущества, приватизация, НКРЭКУ, RAB-тариф, Тарас Елейко
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