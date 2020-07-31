Переход на RAB-тариф уменьшит аварии в электросетях – Всеукраинская энергетическая ассамблея

Развитая система электросетей, которая может автоматически перераспределить нагрузки и включить резервное питание, позволила бы минимизировать последствия масштабных аварий в электросетях, однако реализация подобных проектов невозможна без перехода на стимулирующее тарифообразование, считают во Всеукраинской энергетической ассамблее.

27 июля из-за аварии в электросети часть Киева осталась без света и воды Фото: Depositphotos.com

Переход на стимулирующее тарифообразование может помочь минимизировать последствия аварий в электросетях. Об этом идет речь в заявлении Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА), которое 31 июля опубликовали на сайте "ЕнергоВсесвіт".

В ассамблее напомнили о масштабной аварии, из-за которой вечером 27 июля были обесточены несколько районов Киева. Также сообщалось о перебоях с водоснабжением в районах, оставшихся без света, задерживалось движение некоторых троллейбусных маршрутов.

Эта каскадная авария осветила ряд системных проблем на рынке электроэнергии, подчеркивают эксперты ВЭА.

"В столице Украины произошел настоящий блэкаут – еще одно предупреждение, что с так называемыми реформами в энергетике и техническим состоянием оборудования в электроэнергетике невозможно "играть" бесконечно. Ведь действующие искривленные "рыночные" правила рынка электроэнергии наносят материальный ущерб всем его участникам", – говорится в заявлении.

В ВЭА считают, что уменьшить последствия таких аварий могла бы развитая система электросетей, способная автоматически перераспределить нагрузки и включить резервное питание.

"Столичная распределительная компания такие проекты уже имеет, но не может их реализовать из-за отсутствия средств на масштабные проекты в инвестиционной программе, которая разрабатывается и утверждается по устаревшей системе тарифообразования", – отмечается в заявлении.

В энергообъединении считают, что Украина "нуждается в срочном введении" RAB-регулирования, которое предусматривает единую базу активов и ставку доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала, которая должна пересчитываться раз в год или перед началом регуляторного периода.

"Вместе с отказом от тотального административного давления на процессы ценообразования и нерыночного перераспределения денежных потоков введение стимулирующего тарифообразования откроет путь к созданию условий, когда киевляне и жители всех без исключения населенных пунктов Украины уже не будут страдать от отсутствия электроснабжения", – убеждены в ВЭА.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.