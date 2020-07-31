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Переход на RAB-тариф уменьшит аварии в электросетях – Всеукраинская энергетическая ассамблея

Развитая система электросетей, которая может автоматически перераспределить нагрузки и включить резервное питание, позволила бы минимизировать последствия масштабных аварий в электросетях, однако реализация подобных проектов невозможна без перехода на стимулирующее тарифообразование, считают во Всеукраинской энергетической ассамблее.

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27 июля из-за аварии в электросети часть Киева осталась без света и воды
27 июля из-за аварии в электросети часть Киева осталась без света и воды
Фото: Depositphotos.com

Переход на стимулирующее тарифообразование может помочь минимизировать последствия аварий в электросетях. Об этом идет речь в заявлении Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА), которое 31 июля опубликовали на сайте "ЕнергоВсесвіт"

В ассамблее напомнили о масштабной аварии, из-за которой вечером 27 июля были обесточены несколько районов Киева. Также сообщалось о перебоях с водоснабжением в районах, оставшихся без света, задерживалось движение некоторых троллейбусных маршрутов. 

Эта каскадная авария осветила ряд системных проблем на рынке электроэнергии, подчеркивают эксперты ВЭА. 

"В столице Украины произошел настоящий блэкаут – еще одно предупреждение, что с так называемыми реформами в энергетике и техническим состоянием оборудования в электроэнергетике невозможно "играть" бесконечно. Ведь действующие искривленные "рыночные" правила рынка электроэнергии наносят материальный ущерб всем его участникам", – говорится в заявлении. 

В ВЭА считают, что уменьшить последствия таких аварий могла бы развитая система электросетей, способная автоматически перераспределить нагрузки и включить резервное питание. 

"Столичная распределительная компания такие проекты уже имеет, но не может их реализовать из-за отсутствия средств на масштабные проекты в инвестиционной программе, которая разрабатывается и утверждается по устаревшей системе тарифообразования", – отмечается в заявлении. 

В энергообъединении считают, что Украина "нуждается в срочном введении" RAB-регулирования, которое предусматривает единую базу активов и ставку доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала, которая должна пересчитываться раз в год или перед началом регуляторного периода. 

"Вместе с отказом от тотального административного давления на процессы ценообразования и нерыночного перераспределения денежных потоков введение стимулирующего тарифообразования откроет путь к созданию условий, когда киевляне и жители всех без исключения населенных пунктов Украины уже не будут страдать от отсутствия электроснабжения", – убеждены в ВЭА. 

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Теги: авария, тарифы, электроснабжение, RAB-тариф
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