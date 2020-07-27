Киев частично остался без света. Некоторые троллейбусы приостановили движение

Причиной аварийного отключения света в некоторых районах столицы стало повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5.

Без света и воды остались жители Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева Фото: depositphotos.com

В нескольких районах Киева вечером 27 июля исчезло электроснабжение из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали. Об этом сообщили в "ДТЭК Киевские электросети".

В ДТЭК отметили, что электроснабжение восстановят до 23.00.

Причиной аварийного отключения света стало повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5, расположенной на улице Промышленной, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами "ДТЭК Киевские электрические сети" осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ – три часа", – сообщили в КГГА.

В ведомстве также уточнили, что часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остались без электроснабжения, некоторые потребители – без водоснабжения.

"Киевпасстранс" в Facebook сообщал о задержке движения троллейбусных маршрутов № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43 и 50. По состоянию на 20.40 они снова возобновили движение.