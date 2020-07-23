В Киеве отменили плату паевого взноса для некоторых категорий предпринимателей

Киевский совет отменил уплату паевого взноса для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов, а также для бизнеса, который осуществляет деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети. Об этом 23 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Для летних площадок возле ресторанов и бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов – до конца года", – заявил Кличко.

По словам мэра, если предприниматели заплатили паевой взнос до вступления в силу решения, средства зачислят как уплату паевого взноса на следующий период.

"Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому что малый и средний бизнес – это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем", – добавил Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране был введен карантин. С 11 мая карантинные ограничения начали постепенно ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

На заседании 22 июля Кабмин продлил карантин до 31 августа и утвердил новые подходы к ослаблению и ужесточению карантина.

По состоянию на утро 23 июля в Украине общее число случаев COVID-19 достигло 61 851, летальных случаев – 1551, выздоровели 34 тыс. человек. За сутки 22 июля в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 856 человек.