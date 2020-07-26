Кличко рассказал, что поймал двух "художников", которые расписывали дом в Киеве граффити

Один из двух молодых людей, которых вечером 25 июля остановил мэр Киева Виталий Кличко за рисование на стенах зданий, сбежал. Второго мэр передал полиции.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что поймал двух молодых людей, которые расписывали граффити стены домов.

"Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов", – написал Кличко в своем Telegram.

Он рассказал, что пока "проводил воспитательную беседу" и вызывал полицию, один из "художников" убежал.

"Второго передал полиции. На видео – оба молодых человека, так что найдем и беглеца", – отметил столичный мэр.

Он призвал киевлян любить свой город, а не портить его.