В Санкт-Петербурге уничтожили граффити с изображением Иосифа Бродского

В Санкт Петербурге граффити с изображением поэта Иосифа Бродского просуществовало всего сутки. Портрет закрасили белой краской по приказу завхоза школы №189, на стене которой появилась фреска, сообщила Фонтанка.ru 25 мая.
Граффити, выполненное в технике "урбан-фреска", появилось на улице Пестеля 24 мая, в день рождения поэта. Портрет Бродского был нанесен на стене школы напротив дома Мурузи, в котором поэт жил с 1955-uj по 1972 год, в этом доме сейчас находится музей Иосифа Бродского.
"Все утро звонили журналисты с вопросами про граффити напротив Дома Мурузи. Радовались вместе визуальному присутствию Бродского у своего дома, подарку горожанам к юбилею поэта. Но теперь этот инфоповод уже неактуален. Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы. Это фото сделано сегодня в 11.38. В 10.00 Бродский еще был на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесенный раствор", – написали сотрудники Музея Иосифа Бродского в Instagram 25 мая.
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Все утро звонили журналисты с вопросами про граффити (фреску?) напротив Дома Мурузи. Радовались вместе визуальному присутствию Бродского у своего дома, подарку горожанам к юбилею поэта. Но теперь этот инфоповод уже неактуален. Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы. Это фото сделано сегодня в 11:38. В 10:00 Бродскии * еще * был на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесе * нныи * раствор.
Журналисты "Фонтанка.ru" выяснили, что к уничтожению портрета имеет отношение завхоз школы №189 Санкт-Петербурга. Женщина призналась, что приказ отдала она.
"Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ [государственная административно-техническая инспекция]! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити", – прокомментировала завхоз корреспондентам.
Автор закрашенного портрета, художник Олег Лукьянов, предложил создать новое граффити – на непарадной стене Дома Мурузи, об этой инициативе сообщили сотрудники музея Иосифа Бродского в instagram. Они надеются, что новый объект стрит-арта не повредит историческому облику Санкт-Петербурга.
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Новая идея автора уничтоженного граффити-портрета Бродского Олега Лукьянова - украсить непарадную стену-брандмауэр Дома Мурузи фрескои * его северного фасада с балконом Бродского. * Пустая стена без историческои * отделки у дома-памятника образовалась при строительстве соседнего бизнес-центра, когда изменилась ширина застрои * ки по улице Короленко. Идея Олега, высказанная эксклюзивно в нашем эфире, позволила бы не только создать уникальныи * стрит-арт и оживить перспективу улицы, не повредив историческому контексту, но и увековечить в «окнах» этого фасада знаменитых жителеи * дома - Гиппиус и Мережковского, Философова, Лескова, Пяста и, конечно, Бродского на балконе. * Как вам такои * ход?
По информации "Медузы", коммунальные службы Санкт-Петербурга регулярно закрашивают граффити, из-за этого уже случались скандалы. Власти называют свои действия вынужденными, утверждая, что закрашивают объекты только после жалоб жителей.
Иосиф Бродский – русский и американский поэт, родился в Ленинграде 24 мая 1940 года, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, почетный гражданин Санкт-Петербурга с 1995 года.