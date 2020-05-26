В Санкт-Петербурге уничтожили граффити с изображением Иосифа Бродского

Изображение Иосифа Бродского появилось 24 мая, в день 80-летия поэта, на стене школы напротив дома, в котором поэт жил с 1955-го по 1972 год. 25 мая граффити уже закрасили.

Портрет Бродского появился 24 мая, в день 80-летия поэта, на следующий день граффити закрасили белой краской Фото: brodsky.online / Instagram

В Санкт Петербурге граффити с изображением поэта Иосифа Бродского просуществовало всего сутки. Портрет закрасили белой краской по приказу завхоза школы №189, на стене которой появилась фреска, сообщила Фонтанка.ru 25 мая.

Граффити, выполненное в технике "урбан-фреска", появилось на улице Пестеля 24 мая, в день рождения поэта. Портрет Бродского был нанесен на стене школы напротив дома Мурузи, в котором поэт жил с 1955-uj по 1972 год, в этом доме сейчас находится музей Иосифа Бродского.

"Все утро звонили журналисты с вопросами про граффити напротив Дома Мурузи. Радовались вместе визуальному присутствию Бродского у своего дома, подарку горожанам к юбилею поэта. Но теперь этот инфоповод уже неактуален. Наши фото стали историческим источником, а вспомнившие коммунальные службы подписчики оказались правы. Это фото сделано сегодня в 11.38. В 10.00 Бродский еще был на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесенный раствор", – написали сотрудники Музея Иосифа Бродского в Instagram 25 мая.

Журналисты "Фонтанка.ru" выяснили, что к уничтожению портрета имеет отношение завхоз школы №189 Санкт-Петербурга. Женщина призналась, что приказ отдала она.

"Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ [государственная административно-техническая инспекция]! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити", – прокомментировала завхоз корреспондентам.

Автор закрашенного портрета, художник Олег Лукьянов, предложил создать новое граффити – на непарадной стене Дома Мурузи, об этой инициативе сообщили сотрудники музея Иосифа Бродского в instagram. Они надеются, что новый объект стрит-арта не повредит историческому облику Санкт-Петербурга.

По информации "Медузы", коммунальные службы Санкт-Петербурга регулярно закрашивают граффити, из-за этого уже случались скандалы. Власти называют свои действия вынужденными, утверждая, что закрашивают объекты только после жалоб жителей.

Иосиф Бродский – русский и американский поэт, родился в Ленинграде 24 мая 1940 года, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, почетный гражданин Санкт-Петербурга с 1995 года.