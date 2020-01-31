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Найдено тело рабочего, погибшего при обрушении крыши спорткомплекса в Санкт-Петербурге

31 января сварщик упал с высоты и оказался под завалами в результате внезапного обрушения кровли при демонтаже СКК "Петербургский". Сотрудники МЧС РФ обнаружили погибшего.

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Спасатели назвали площадь обрушения
Спасатели назвали площадь обрушения
Фото: МЧС Санкт-Петербург / "ВКонтакте" (архив)

Тело рабочего, который 31 января погиб при обрушении кровли спортивно-концертного комплекса "Петербургский", найдено. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Произошло обрушение 80% стен и кровли комплекса на площади 28 тыс. м², рассказали изданию в ведомстве.

Момент обрушения попал на видео.

Как пишет "Фонтанка", рабочим необходимо было срезать 112 вант, на которых держалась кровля СКК. После того, как разъединили девять креплений, она начала ощутимо трещать. Несмотря на это, сварщик вылез из люльки и продолжил работу без страховки на краю крыши. При срезке очередного крепления она сложилась и рухнула.

Напарник сварщика оставался в люльке, ее от места обрушения успел отвести крановщик.

СКК "Петербургский" (ранее – имени Ленина) был открыт в 1980 году, вмещал 20 000 зрителей. Комплекс начали перестраивать для проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Теги: Санкт-Петербург, МЧС РФ
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