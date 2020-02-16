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В Бристоле неизвестные испортили новые граффити Бэнкси

Неизвестные украли цветы и сделали надпись на граффити известного уличного художника Бэнкси в Бристоле спустя 48 часов после появления.

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Новая работа Бэнкси в Бристоле была испорчена через два дня
Новая работа Бэнкси в Бристоле была испорчена через два дня
Фото: banksy / Instagram

В ночь на 15 февраля в Бристоле (Великобритания) неизвестные испортили граффити уличного художника Бэнкси, посвященное Дню святого Валентина, сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC.

Изображение девочки, стреляющей из рогатки, и пораженной выстрелом цели, сделанной из цветов, появилось на фасаде здания в Бристоле 13 февраля. На следующий день Бэнкси опубликовал фотографию граффити у себя в Instagram, таким образом признав авторство.

Спустя два дня неизвестные украли цветы, которые были частью произведения, а также разрисовали розовой краской изображение девочки.

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно не известно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

Теги: Великобритания, художник, вандализм, Бэнкси
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