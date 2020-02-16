В Бристоле неизвестные испортили новые граффити Бэнкси

Неизвестные украли цветы и сделали надпись на граффити известного уличного художника Бэнкси в Бристоле спустя 48 часов после появления.

Новая работа Бэнкси в Бристоле была испорчена через два дня Фото: banksy / Instagram

В ночь на 15 февраля в Бристоле (Великобритания) неизвестные испортили граффити уличного художника Бэнкси, посвященное Дню святого Валентина, сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC.

Изображение девочки, стреляющей из рогатки, и пораженной выстрелом цели, сделанной из цветов, появилось на фасаде здания в Бристоле 13 февраля. На следующий день Бэнкси опубликовал фотографию граффити у себя в Instagram, таким образом признав авторство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 13 Фев 2020 в 4:02 PST

Спустя два дня неизвестные украли цветы, которые были частью произведения, а также разрисовали розовой краской изображение девочки.

Banksy's latest artwork vandalized after just two days https://t.co/tUnC4dQW2x pic.twitter.com/PtRTiaZLSJ — New York Post (@nypost) February 16, 2020