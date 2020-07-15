Лондонский метрополитен удалил граффити Бэнкси, посвященное COVID-19

Транспортная компания Лондона заявила, что посвященный коронавирусу рисунок уличного художника, известного как Бэнкси, удалили в связи со строгой политикой против граффити. Рисунок был сделан в вагоне метро.

Метрополитен Лондона удалил в вагонах электропоездов рисунки знаменитого британского мастера стрит-арта Бэнкси. Об этом сообщила транспортная компания столицы Великобритании (TfL), проинформировала 14 июля телекомпания BBC.

В этот день Бэнкси разместил в Instagram запись своего перформанса в лондонском метро, идея которого – призвать пассажиров носить маски. Вагоны он обрисовал крысами, которые чихают и используют маски как парашюты.

В TfL рассказали, что рисунки были удалены несколько дней назад в соответствии со "строгой политикой против граффити". В компании отметили, что ценят поощрение пассажиров носить защитные маски, и предложили Бэнкси сделать новый рисунок "в подходящем месте".

Бэнкси не впервые обращается к теме коронавируса. В мае он изобразил в больнице Саутгемптона ребенка, играющего куклой-медсестрой в образе супергероя.

Настоящее имя Бэнкси неизвестно.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,3 млн, из них более 7,39 млн вылечились, а более 578,6 тыс. умерли.