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Пропавшую полтора года назад работу Бэнкси нашли в Италии

В 2019 году неизвестные украли дверь, на которой британский уличный художник Бэнкси изобразил скорбящую женщину. Работа была посвящена жертвам теракта в парижском концертном зале Bataclan. Дверь обнаружили в сельском доме в итальянской области Абруццо.

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Работа Бэнкси посвящена памяти жертв теракта в Париже
Работа Бэнкси посвящена памяти жертв теракта в Париже
Фото: ЕРА

Итальянские карабинеры обнаружили в сельском доме в области Абруццо пропавшую работу знаменитого британского уличного художника Бэнкси. Об этом 10 июня сообщил местный прокурор Микеле Ренцо, информирует RAI News.

В расследовании принимали участие полиция и судебные органы Франции, сказал Ренцо.

Найденный артефакт – дверь заднего входа в парижский концерт-холл Bataclan, на которой Бэнкси изобразил скорбящую женщину.

Граффити посвящено жертвам террористических атак в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года. В тот день в Bataclan выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. Террористы проникли в здание и начали расстреливать зрителей. При нападении погибло 90 человек, более 200 получили ранения.

25 января 2019 года неизвестные вырезали дверь концертного зала болгарками и увезли на грузовике.

Теги: теракт, Франция, Италия, полиция, кража, Бэнкси, Bataclan
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