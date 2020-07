Бэнкси переоделся уборщиком, чтобы разрисовать лондонское метро крысами в масках

Британский уличный художник, известный как Бэнкси, призвал жителей Лондона носить маски в транспорте. Он снял ролик, в котором, одевшись в форму работника подземки, наносит трафареты крыс в вагонах.

Знаменитый британский мастер стрит-арта Бэнкси 14 июля разместил в Instagram запись своего перформанса в лондонском метро, идея которого – призвать пассажиров носить маски.

Одевшись в униформу работника, который дезинфицирует подземку, художник с помощью баллона и трафаретов с изображением крыс, начал раскрашивать вагоны. Его крысы чихают и используют маски как парашюты.

Затем, на глазах удивленных пассажиров, автор написал слово "Бэнкси" на дверях кабины машиниста и покинул вагон. Когда двери закрывались, зрители увидели надпись I get lockdown, but I get up again ("Меня отправили на карантин, но я снова встаю") – аллюзия звучащей за кадром песни группы Chumbawamba.

Ролик подписан игрой слов: If you don’t mask – you don’t get. Буквально фраза означает: "Нет маски – ничего не получишь". Это отсыл к устойчивому английскому выражению If you don't ask – you don't get – "Тот, кто не просит, ничего не получает".

Бэнкси не впервые обращается к теме коронавируса. В мае он изобразил в больнице Саутгемптона ребенка, играющего куклой-медсестрой в образе супергероя.

Настоящее имя Бэнкси неизвестно.