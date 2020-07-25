В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыли Свято-Феодосиевский монастырь

В мужском Свято-Феодосиевском монастыре Киева выявили случаи инфицирования COVID-19. Монахи просят поддержать их молитвами.

Священнослужители Свято-Феодосиевского монастыря объявили об уходе на самоизоляцию Фото: Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир м. Києва / Facebook

Свято-Феодосиевский мужской монастырь закрывается в связи с выявлением у тех, кто проживает на территории монастыря, коронавируса. Об этом пресс-служба монастыря сообщила 25 июля в Facebook.

Священнослужители объявили об уходе на самоизоляцию.

"Согласно карантинным предписаниям, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения. Просим молитв о выздоровлении больных и преодолении губительной эпидемии", – сказано в посте.

По состоянию на 25 июля в Киеве зафиксировали 7525 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 2748 киевлян.

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.