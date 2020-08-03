RAB-тариф позволит существенно расширить внутренний рынок электроэнергии – директор Центра транспортных стратегий

Сейчас в сфере транспорта подключение к электросети – одна из серьезных проблем: это дорого и нет компенсационных механизмов, отметил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Повысить привлекательность инвестиций в Украину можно при улучшении работы электросети, так как стабильность работы системы энергообеспечения и стоимость подключения – это факторы, которые влияют на инфраструктурный рейтинг страны, заявил в комментарии "Українським новинам" директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Сейчас в сфере транспорта подключение к электросети – одна из серьезных проблем: это дорого и нет компенсационных механизмов, отметил он.

"Инвесторами, потенциальными оператором этого рынка, в том числе, и энергокомпаниям это невыгодно, поскольку сама структура тарифа не способствуют тому, чтобы они видели возврат своих инвестиций. Здесь как раз схема RAB-тарифа, которая предусматривает определенную возможность возврата инвестиций на отрезке определенного периода времени, позволит существенно расширить внутренний рынок электроэнергии", – сказал эксперт.

Вовк считает, что решение уже "буквально перезрело".

"Тариф должен включать и возможность инвестировать в сети, поскольку та их мощность, которая есть на данный момент, она недостаточна для качественного покрытия внутреннего рынка, не говоря уже о возможности, когда любой природный катаклизм приводит к повреждениям сетей. Конечно же, модель RAB-тарифа, которая была апробирована, в Европе, была придумана как раз для того, чтобы модернизировать существующую энергосеть без того, чтобы допустить очень значительное повышение тарифа, и такая модель нужна Украине", – заявил он.

Эксперт убежден, что снижение стоимости подключения к сетям и повышение качества позволит улучшить операционную эффективность промышленных предприятий и увеличить экономические результаты, что повлияет и на сборы налогов.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Нардепы от фракции "Слуга народа" в июле направили в НКРЭКУ открытое письмо с требованием внедрить RAB-тариф для операторов системы распределения электроэнергии по европейской методологии, сообщила в Facebook народный депутат от этой политической силы Людмила Буймистер. Предлагаемую Регулятором методологию депутаты назвали "азаровской" и неэффективной.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.