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ПОЛИТИКА

НАБУ и САП не смогли завершить расследование и передать дело "Роттердам плюс" в суд – Бутусов

В деле "Роттердам плюс" нет ключевого элемента, без которого оно теряет смысл, – экспертизы, что определяет наличие ущерба государству, отметил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Бутусов: Эта экспертиза проводится целый год в экспертном центре Службы безопасности Украины
Бутусов: Эта экспертиза проводится целый год в экспертном центре Службы безопасности Украины
Фото: censor.net.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила на неопределенный срок расследование по делу "Роттердам плюс". Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на источники в САП.

"3 августа антикоррупционная прокуратура остановила расследование. Это решение согласовано с НАБУ. В деле нет ключевого элемента, без которого оно теряет смысл, – экспертизы, которая определяет наличие ущерба государству. Эта экспертиза проводится целый год в экспертном центре Службы безопасности Украины. Но она все еще не завершена. САП дает возможность НАБУ и СБУ завершить экспертизу, поскольку теперь срок расследования остановлен", – написал журналист.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4401503956556533

8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

По информации адвокатов стороны защиты, НАБУ за 3,5 года не удалось получить ни одной экспертизы, подтверждающей нанесение убытков формулой "Роттердам плюс". При этом сторона защиты предоставила выводы четырех украинских государственных и международных исследовательских институтов, которые подтвердили отсутствие каких-либо убытков или необоснованного получения прибыли от действия формулы.

Информацию об отсутствии выводов экспертизы об убытках в конце июня 2020 года подтверждал и глава САП Назар Холодницкий.

Бывший замгенпрокурора Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

По оценкам председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаила Саакашвили, принцип ценообразования на уголь по формуле "Роттердам плюс" идентичен принципу "Амстердам плюс", который применяется для определения цены на газ для населения.

Спустя год после отмены формулы "Роттердам плюс", 10 июля 2020 года государственная компания "Центрэнерго" при содействии Офиса президента Украины и Министерства энергетики заключила контракт на покупку украинского угля по формуле "Роттердам плюс".

Теги: Юрий Бутусов, электроэнергия, экспертиза, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс
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