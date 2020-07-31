"Нафтогаз" предложил населению годовые контракты на газ по цене "хаб плюс €21" за 1 тыс. м³ – СМИ

По подсчетам издания "Главком", цена газа для населения будет складываться из стоимости на хабе в Германии и фиксированной до конца года премии в размере €1,95 за МВт-час или €20,67 за 1 тыс. м³.

Исходя из формулы, цена газа для населения на август будет составлять 2,93 грн с НДС за 1 м³, посчитали журналисты Фото: depositphotos.com

НАК "Нафтогаз України" предложил населению заключить договор на газоснабжение в течение года по формуле с привязкой к форвардным ценам на немецком хабе NCG с фиксированной наценкой, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 30 июля.

"Цена по годовым контрактам будет определяться исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты. Предложенная формульная цена является прогнозируемой и полностью соответствующей рыночным ценовым индикаторам и не создает перекосов на рынке", – отмечается в пресс-релизе.

Издание "Главком" проанализировало проект годового договора с указанием формулы ценообразования, обнародованный на сайте дочерней компании НАК "Нафтогаз" – "Нафтогаз Трейдинг".

"Согласно этой формуле, цена для бытовых потребителей будет определяться на основании среднеарифметического значения цен на газ с поставкой в следующем месяце на немецком хабе NCG за период с 1-го по 22 число месяца, который предшествует поставке. Так, например, цена газа в октябре будет формироваться на основании форвардных цен на хабе NCG за 1–22 сентября. Плюс к цене хаба будет добавляться фиксированная до конца года премия в размере €1,95 за МВт-час или €20,67 за тыс. м³. Эта премия (рыночный спред) по сути включает логистические затраты на доставку газа от немецкого хаба NCG в Украину и трейдерскую маржу. В дальнейшем цена на хабе плюс премия переводятся из евро в гривну по курсу НБУ за 1–22 число предыдущего месяца и к этой цене прибавляется 20% НДС", – отмечает "Главком".

Исходя из формулы, цена газа для населения на август будет составлять 2,93 грн с НДС за 1 м³, посчитали журналисты.

С января по июль цена на газ основывалась на котировках на газовом хабе в Нидерландах (TTF) плюс затраты на доставку в Украину, с 2017-го по 2019-й применялся такой же принцип, но с привязкой к немецкому хабу NCG.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Аналогичная формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.