Украина подготовила топливный ресурс для следующего отопительного сезона – Буславец

По данным врио министра энергетики Украины Ольги Буславец, перед новым отопительным сезоном страна создала запасы и угля, и газа.

Буславец отметила, что к зиме готовятся в плановом режиме Фото: mpe.kmu.gov.ua

Украина полностью обеспечила себе топливный ресурс для начала следующего отопительного сезона. Об этом временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила 27 июля на пресс-конференции, которую транслировало в Facebook агентство УНН.

"На сегодня полностью мы обеспечены топливным ресурсом, как углем, так и газом", – сказала она.

Врио министра отметила, что подготовка к зимнему сезону проходит в плановом режиме.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что в Минэнерго говорили о стабильно высоких запасах топлива на украинских ТЭС и ТЭЦ. В частности, угля в 2020 году в 1,9 раза больше, чем было в 2019 году, мазута – в 1,4 раза больше.

По данным ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", за первые шесть месяцев 2020 года в подземные хранилища газа Украины закачан рекордный для этого периода объем топлива – 6 млрд м³ газа. По состоянию на 23 июля в украинских ПХГ было накоплено 21,57 млрд м³ газа.