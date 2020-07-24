В подземные хранилища Украины в январе – июне закачан рекордный объем газа – оператор ГТС

В первом полугодии 2020 года в подземные хранилища газа Украины закачано на 22% больше, чем за тот же период 2019 года, отметили в ООО "Оператор ГТС Украины".

За первые шесть месяцев 2020 года в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины закачан рекордный для этого периода объем топлива. Об этом 24 июля проинформировало на своем сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

"За январь – июнь 2020 года было направлено 6 млрд м³ газа оператору ПХГ для закачки в подземные газохранилища, что на 22% больше, чем в прошлом году, и является абсолютным рекордным значением для этого периода", – говорится в сообщении.

По данным на 23 июля в украинских ПХГ было накоплено 21,57 млрд м³ газа. Свободные мощности составляют более 9 млрд м³.