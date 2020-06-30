Транзит газа через Украину в июне вырос на 50% по сравнению с маем – оператор ГТС

Рост в июне транзита российского газа через газотранспортную систему Украины связан с ремонтными работами на газопроводе "Турецкий поток", отметили в ООО "Оператор ГТС Украины".

Во время ремонта "Турецкого потока" через ГТС Украины прокачивали до 4 млн м³ газа в сутки Фото: ЕРА

В июне транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины вырос по сравнению с маем. Об этом проинформировало 30 июня ООО "Оператор ГТС Украины".

"В июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн м³, что на 50% превышает показатели мая и в четыре раза больше, чем в апреле. Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток" с 23-го по 28 июня. В этот период средний режим прокачки по трансбалканскому направлению (газоизмерительная станция Орловка) увеличился с 0,2 до 4 млн м³ в сутки", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что происходящее "в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы, ведь разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от "Турецкого потока" или любого другого обходного газопровода".

"С начала 2020 года, когда начал работать "Турецкий поток", "Газпром" фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и на Балканы. А зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона могут быть приостановлены", – объяснил "Оператор ГТС Украины".

30 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз України" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

8 января 2020 года в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток", соединяющий Краснодарский край РФ с Турцией и странами Южной Европы.

Морской газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

По словам главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, в 2020 году Украина потеряет транзит 15 млрд м³ газа, который будут перекачивать по газопроводу "Турецкий поток".