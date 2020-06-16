"Газпром" перестал раскрывать информацию о поставках газа в ОРДЛО

"Газпром" начал поставки газа на оккупированные территории Донбасса в 2015 году вопреки позиции Киева. В 2015–2019 годах он раскрывал информацию об этих поставках в своей отчетности, но в 2020 году прекратил.

Российская компания "Газпром" прекратила раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей как поставки в Украину, сообщило 16 июня российское издание "Коммерсантъ".

Газета проанализировала отчетность компании и обратила внимание, что в январе – марте 2020 года объем поставок в Украину оказался равен нулю – до этого "Газпром" всегда раскрывал данные по ОРДЛО как поставки в Украину.

Ранее "Газпром" считал, что платить за эти поставки должен "Нафтогаз України" как единственная украинская компания, с которой у него до конца 2019 года был контракт, напомнило издание. "Нафтогаз" оплачивать поставки отказывался.

В "Газпроме" журналистам сказали, что перестали раскрывать объемы поставок в ОРДЛО из-за отсутствия контракта с "Нафтогазом", но от дальнейших комментариев отказались.

"Газпром" начал поставки газа на оккупированные территории Донбасса в 2015 году вопреки позиции Киева. В "Нафтогазі" заявляли, что прямые поставки газа из России в ОРДЛО "полностью противоречат духу и букве существующего контракта".

По данным "Коммерсанта", всего на Донбасс было поставлено около 12 млрд м³ газа. Его стоимость, исходя из средней цены импорта газа в Украину в 2015–2019 годах, составляет $2,91 млрд.

Журналисты отметили, что российский газ по-прежнему поставляется в Восточную Украину, но "Газпрому" пришлось найти новую юридическую схему для этого. Изданию не удалось получить точную информацию о ней. Оно предполагает, что газ поставляется либо через компанию-посредника, которая не боится попасть под санкции за сотрудничество с боевиками "ДНР" и "ЛНР" (например, речь может идти о структурах беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко), либо поставки в ОРДЛО могли быть зачтены в отчетности как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы.

Десятилетний договор о поставках газа между Украиной и Россией был заключен в 2009 году. В 2014 году Россия решила перевести Киев на поставки газа по предварительной оплате. В связи с этим Украина сократила поставки российского газа и начала закупать реверсный газ в Европе. В ноябре 2015 года "Нафтогаз" перестал покупать газ у "Газпрома". В конце 2019 года срок действия контракта истек. Украина и Россия в декабре 2019 года подписали пятилетний контракт о транзите газа, но не подписывали никаких соглашений о поставках.

Военный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.