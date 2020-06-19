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Глава "Нафтогазу" заявил, что объем газа в подземных хранилищах может достичь рекорда

По состоянию на июнь объем газа в подземных хранилищах Украины приблизился к 19 млрд м³, заявил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

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Общий объем украинских подземных газовых хранилищ около 31 млрд м&sup3;
Общий объем украинских подземных газовых хранилищ – около 31 млрд м³
Фото: utg.ua

Перед началом отопительного сезона объем газа в подземных хранилищах Украины может достичь рекордного уровня. Об этом в ходе онлайн-дискуссии 18 июня заявил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев. Видео опубликовано на странице "Нафтогазу" в Facebook.

"По состоянию на июнь объем в хранилищах приближается к 19 млрд м³, что является относительно позитивным показателем. Мы надеемся выйти на новый рекорд в конце этого сезона закачки", – отметил он.

Общий объем подземных хранилищ газа в Украине составляет около 31 млрд м³. Хранилища находятся под управлением государственной компании "Укртрансгаз".

Теги: Украина, газ, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, Укртрансгаз
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