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"Нафтогаз" еще оценивает возможности новых исков к "Газпрому" – Зеркаль

Международные споры, в которые может быть вовлечен "Нафтогаз України", довольно дорогостоящие, отметила советник председателя правления компании Елена Зеркаль. Ранее один из топ-менеджеров НАК Юрий Витренко не исключал выдвижения претензий к российскому "Газпрому" на сумму $17,3 млрд.

Зеркаль прокомментировала перспективы новых споров с "Газпромом"
Зеркаль прокомментировала перспективы новых споров с "Газпромом"
Фото: Марина Пащенко / Facebook

Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" продолжает изучать целесообразность подачи новых исков к российскому "Газпрому". Об этом в ходе дискуссии на тему "Нафтогаз". Что дальше", которая 18 июня транслировалась на странице компании в Facebook, сообщила советник председателя правления НАК "Нафтогаз" Елена Зеркаль.

"Мы еще находимся на стадии оценки возможности реализации этих судебных проектов, поскольку они очень дорогостоящие. Думаю, никто из нас не хочет терять деньги, не понимая возможности получить позитивного варианта развития событий", – сказала она.

Кроме того, по словам Зеркаль, НАК является "добросовестной стороной" подписанного в конце 2019 года контракта на транзит газа.

"Мы не хотим давать "Газпрому" ни единой возможности получить какие-то зацепки, которые позволят ему избежать выполнения контрактных обязательств", – добавила она.

https://www.facebook.com/NaftogazUA/videos/1096328350767998/

В апреле исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко говорил, что компания изучает возможность выдвижения новых претензий к "Газпрому" на общую сумму $17,3 млрд, в связи с чем планирует обратиться в антимонопольные органы Евросоюза и международные арбитражи.

30 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа согласно европейским правилам на пять лет с возможностью продления на 10 лет на аналогичных условиях. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в течение действия пятилетнего контракта Украина получит более $7 млрд.

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, Елена Зеркаль, Юрий Витренко
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