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Контрактов на прямые поставки газа из России сейчас нет – "Нафтогаз"

У Украины есть законодательные возможности закупать газ напрямую у "Газпрома", но практических оснований, чтобы это обсуждать, сейчас нет, заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

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Витренко: Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение
Витренко: Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение
Фото: Виталий Щербенко / Facebook

Контрактов и переговоров по поводу покупки газа у России сейчас нет, заявил в эфире "Радіо Свобода" 12 января исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Отвечая на вопрос, может ли появиться какая-то дочерняя компания "Нафтогазу", занимающаяся покупкой газа напрямую у "Газпрома", Витренко сказал: "Могла бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет".

"С одной стороны, у нас сейчас есть законодательные возможности для прямых поставок из "Газпрома", и раньше были. Ничего не поменялось. Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ в России, а потому, что Россия прекратила поставки газа. И наша задача как "Нафтогазу" и моей команды была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне прекратят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", – отметил Витренко.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа с 1 января 2020 года. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, Юрий Витренко
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