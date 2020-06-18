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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Решение арбитража по делу о потере активов в Крыму могут вынести в 2020 году – "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз України" продолжает борьбу в судах за свои активы в оккупированном Россией Крыму, заявила советник главы компании Елена Зеркаль.

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"Нафтогаз" требует около $8 млрд
"Нафтогаз" требует около $8 млрд
Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook

Третейский суд в Гааге до конца 2020 года может вынести решение по делу об экспроприированных Россией активах НАК "Нафтогаз України" в Крыму. Об этом 18 июня в ходе дискуссии "Нафтогаз. Что дальше?" заявила советник главы "Нафтогазу" Елена Зеркаль, информирует "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем борьбу за наши крымские активы. Судебный процесс продолжается, арбитраж уже на стадии, когда он должен принять решение, и я думаю, что несмотря на COVID-19 и попытки россиян перенести все слушания на более длительный период, мы получим это решение еще в этом году", – сказала она.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

20 сентября 2017 года НАК "Нафтогаз України" и шесть ее дочерних компаний, среди которых "Чорноморнафтогаз", подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым. В компании оценили убытки в связи с захватом Россией активов в Крыму в $5 млрд.

1 марта 2019 года арбитраж в Гааге подтвердил вину России в потере НАК "Нафтогаз України" своих активов в Крыму. Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявлял, что следующий шаг – решение арбитража о компенсации за потерю этих активов. Сумма, которую требует "Нафтогаз", составляет около $8 млрд с процентами.

Теги: Россия, Крым, НАК Нафтогаз, аннексия, Елена Зеркаль, суд, компенсация
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