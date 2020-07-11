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Импорт газа из Евросоюза в Украину достиг рекордного показателя – "Оператор ГТС Украины"

Импорт газа из Евросоюза в Украину достиг 70 млн м³ в сутки и может достигать 170 млн м³ в сутки, отметил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Большая часть газа идет в подземные хранилища
Большая часть газа идет в подземные хранилища
Фото: ЕРА

Импорт природного газа из Европейского союза в Украину достиг рекордного показателя. Об этом 11 июля сообщил в Facebook глава "Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон.

"Импорт газа из ЕС достиг 70 млн м³ в сутки. Это рекорд с 2014 года, когда еще производился импорт из РФ. Такой значительный рост возможностей для импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса", – написал он.

По данным главы компании-оператора, в 2019 году импорт газа из ЕС составлял не более 66 млн м³ в сутки "и был ограничен существующей инфраструктурой", а сейчас может достигать показателя в 170 млн м³ в сутки.

"Большая часть импорта идет на сезонную закачку в ПХГ (подземные хранилища газа. – "ГОРДОН"). Если еще два года назад основную часть газа закачивал "Нафтогаз", то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании. А это дополнительный значительный доход в бюджет Украины. Внедрение общеевропейских правил работы на границе – это важный элемент интеграции Украины в общеевропейский рынок газа. А свободный импорт – гарантия справедливых цен для украинских потребителей", – объяснил Макогон.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10157924422629081

В 2019 году, по данным компании "Укртрансгаз", Украина приобрела у стран Евросоюза 14,2 млрд м³ газа.

Украина получает газ по реверсу из Словакии, Польши и Венгрии после того, как в ноябре 2015 года Киев приостановил импорт газа из России в связи с аннексией Крыма и поддержкой Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.

Теги: газ, импорт, ГТС, ПХГ, рекорд, Евросоюз, Сергей Макогон
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