В Украине будут использовать опыт Германии для закрытия шахт – Буславец

И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец рассказала, что обсуждала немецкий опыт закрытия шахт с послом Германии. Пилотный проект намерены внедрить в одном из городов Украины.

В Украине будет реализовываться пилотный проект по закрытию шахт по примеру Германии. Об этом исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 4 июля.

По ее словам, речь идет сначала об одном из 65 украинских моногородов, "в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди, и, как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью".

"Мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт того моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", – объяснила и.о. министра.

Она отметила, что этот пилотный проект "будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой тех людей, которые проживают в этом городе".

"Я считаю, что мы это будем делать довольно быстро. И я думаю, что это будет положительный опыт, который мы потом будем применять и в других городах", – подчеркнула Буславец.

Она рассказала, что моногород для пилотного проекта по примеру Германии еще не выбран.

"Есть определенные критерии. Мы, конечно, будем это обрабатывать рабочей группой для того, чтобы определить", – уточнила Буславец.

4 марта, выступая в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский назвал "болью" ситуацию с шахтерами и угольной отраслью. "Закрыть шахту не означает закрыть вопрос. Поэтому сначала обучение и переквалификация людей, создание новых рабочих мест, обеспечение как минимум аналогичной заработной платой, только потом мы можем поднимать вопрос о закрытии той или иной неприбыльной шахты", – считает глава государства.

6 марта в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что шахты в Украине закрывать не будут.