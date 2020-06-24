Зеленский хочет сменить и.о. министра энергетики Буславец – СМИ

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. Ее подозревают в принятии решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа, об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает ZN.UA.

По информации СМИ, Буславец не оправдала надежды и доверие Зеленского Фото: Ольга Буславец / Facebook

В Офисе президента Украины подыскивают замену и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольге Буславец, об этом со ссылкой на источники в ОП пишет ZN.UA 24 июня.

По информации издания, Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. Ее подозревают в принятии несанкционированных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере.

Среди кандидатов на должность министра, по данным источника ZN.UA, Валерий Кальченко, Виктор Куртев, Александр Сагура и Константин Ущаповский. На данный момент кандидаты проходят спецпроверку.

"Все вышеназванные кандидаты вполне могли бы претендовать на замов министра, но ввиду короткой "скамейки запасных" можно ожидать назначения министром любого из них", – подчеркивает издание.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении министром энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру. 16 апреля Буславец стала временно исполняющей обязанности министра.