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Зеленский: У меня нет особых отношений с Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что иногда общается с миллиардером Игорем Коломойским, но не поддерживает особо никаких контактов с другим миллиардером – Ринатом Ахметовым.

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Зеленский рассказал об отношениях с самым богатым гражданином Украины
Зеленский рассказал об отношениях с самым богатым гражданином Украины
Фото: pravda.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", которое вышло 11 июня, что у него нет каких-либо особых отношений с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

"У меня нет особых каких-то отношений с Ринатом Ахметовым", – сказал Зеленский, подчеркнув, что бизнесмен не давал ему никаких советов.

Журналисты отметили, что президент появляется в эфире ток-шоу на телеканале "Украина", который принадлежит бизнесмену, а Ольга Буславец, которую некоторые политики связывают с Ахметовым, была назначена врио министра энергетики.

"У меня нет доказательств, что она – человек Ахметова. Я слышал об этом на "плюсах", читал об этом в Facebook, слышал об этом от [народного депутата от "Слуги народа", главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрея] Геруса лично. У меня нет доказательств, что она работает на Рината Ахметова, но действительно есть много слухов", – сказал Зеленский.

По его мнению, если появятся доказательства, что Буславец лоббирует чьи-то интересы, то ее нужно будет уволить.

На вопрос, почему телеканал "Украина" не критикует его работу, Зеленский ответил: "Почему? Возможно, потому, что это справедливый канал. Может, из-за этого".

В этом же интервью Зеленский рассказал, что иногда контактирует с другим бизнесменом – своим бывшим бизнес-партнером Игорем Коломойским. "Он мне может написать смс: "Обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "Надо что-то сделать с тарифами", – сообщил глава государства.

Ахметов является самым богатым гражданином Украины. Журнал Forbes оценивает его состояние в $2,8 млрд. Коломойский с $1 млрд занимает в рейтинге восьмое место.

Теги: Ринат Ахметов, бизнес, Владимир Зеленский, Андрей Герус, Ольга Буславец
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