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Расследование "Роттердам плюс" дискредитирует Украину в глазах международных партнеров – адвокат

У следствия по делу "Роттердам плюс" не только нет доказательств, которые бы подтверждали вину подозреваемых, но оно собрало доказательства, что убытков от применения формулы нет, заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

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Наталья Дригваль: Мы очень надеемся, что орган досудебного расследования примет единственно возможное законное решение в этом случае закрыть дело
Наталья Дригваль: Мы очень надеемся, что орган досудебного расследования примет единственно возможное законное решение в этом случае – закрыть дело
Фото: 112.ua

Расследование по делу "Роттердам плюс" может обернуться фиаско для правоохранительной системы и дискредитировать государственную власть в глазах международных партнеров и доноров Украины. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Мы очень надеемся, что орган досудебного расследования примет единственно возможное законное решение в этом случае – закрыть дело. Поскольку в противном случае это бы полностью дискредитировало институт президентства в Украине в целом", – отметила адвокат.

По ее словам, речь идет не только о президенте Владимире Зеленском, который лично подписал меморандум с МВФ, где зафиксирован принцип импортного паритета для определения цены на газ, но и обо всей государственной власти, признавшей по отношению к природному газу этот подход наиболее эффективным и прогрессивным.

"Это будет полное фиаско правоохранительной системы. И это будет дискредитация Украины в глазах мирового сообщества, европейского сообщества", – добавила адвокат.

По ее словам, более чем за три года расследования НАБУ и САП не предоставили никаких доказательств, подтверждающих нанесение ущерба, получение неправомерной выгоды или сговора.

"У следствия не только нет доказательств, которые бы подтверждали вину подозреваемых. А наоборот, они собрали даже такие доказательства, такие экспертные исследования, которые подтверждают отсутствие убытков", – отметила адвокат.

Закрыть дело, по мнению Дригваль, следствию мешают "личные политические, профессиональные амбиции руководителей правоохранительных органов".

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: 112.ua

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

Теги: газ, уголь, энергетика, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Наталья Дригваль, цена
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