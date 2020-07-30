Расследование "Роттердам плюс" дискредитирует Украину в глазах международных партнеров – адвокат

У следствия по делу "Роттердам плюс" не только нет доказательств, которые бы подтверждали вину подозреваемых, но оно собрало доказательства, что убытков от применения формулы нет, заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

Наталья Дригваль: Мы очень надеемся, что орган досудебного расследования примет единственно возможное законное решение в этом случае – закрыть дело Фото: 112.ua

Расследование по делу "Роттердам плюс" может обернуться фиаско для правоохранительной системы и дискредитировать государственную власть в глазах международных партнеров и доноров Украины. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Мы очень надеемся, что орган досудебного расследования примет единственно возможное законное решение в этом случае – закрыть дело. Поскольку в противном случае это бы полностью дискредитировало институт президентства в Украине в целом", – отметила адвокат.

По ее словам, речь идет не только о президенте Владимире Зеленском, который лично подписал меморандум с МВФ, где зафиксирован принцип импортного паритета для определения цены на газ, но и обо всей государственной власти, признавшей по отношению к природному газу этот подход наиболее эффективным и прогрессивным.

"Это будет полное фиаско правоохранительной системы. И это будет дискредитация Украины в глазах мирового сообщества, европейского сообщества", – добавила адвокат.

По ее словам, более чем за три года расследования НАБУ и САП не предоставили никаких доказательств, подтверждающих нанесение ущерба, получение неправомерной выгоды или сговора.

"У следствия не только нет доказательств, которые бы подтверждали вину подозреваемых. А наоборот, они собрали даже такие доказательства, такие экспертные исследования, которые подтверждают отсутствие убытков", – отметила адвокат.

Закрыть дело, по мнению Дригваль, следствию мешают "личные политические, профессиональные амбиции руководителей правоохранительных органов".

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Видео: 112.ua

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам плюс".

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.