"Укрзалізниця" закупила дизельное топливо по цене "Роттердам+$28" – СМИ

Цена на дизельное топливо, которое в июле закупил железнодорожный перевозчик, составила сумму цены в "Роттердаме" плюс наценка $22–25 на тонне, подсчитал "Главком".

В предыдущем тендере, в первой половине июля, наценка к стоимости дизельного топлива в "Роттердаме" составила $22–25 на тонне Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" закупает дизельное топливо по формуле с привязкой к европейским котировкам с февраля 2019 года, пишет "Главком".

По информации портала enkorr, в тендере АО "Укрзалізниця" на поставку 6 тыс. тонн дизельного топлива в конце июля победили компании "Глуско Украина" и "Анвитрейд", цена составила сумму котировок топлива в "Роттердаме" (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) или в Средиземноморье (FOB Med Italy) и наценки $26–28 за тонну.

"Глуско Украина", которая впервые победила в рамочном тендере УЗ, предложила топливо по расчетной цене 19 800 грн/т, "Анвитрейд" – по 19 723 грн/т с НДС. Это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона. По расчетам enkorr, так называемая фиксированная маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в Европе за 10 дней по получения разнарядки, у "Глуско Украина" составит 772 грн/т ($27,8/т), у "Анвитрейд" – 708 грн/т ($25,5/т)", – пишет специализированное издание.

enkorr добавляет, что это "грязная" маржа, которая помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и другие расходы.

В предыдущем тендере, в первой половине июля, наценка к стоимости дизельного топлива в "Роттердаме" составила $22–25 на тонне, отмечает "Главком"

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

"Главком" писал, что с 1 августа с отменой публичных специальных обязательств НАК "Нафтогаз України" будет по решению правительства в качестве поставщика "последней надежды" продавать населению газ по цене хаба в Германии плюс стоимость доставки в Украину.