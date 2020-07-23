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Нефтепродукты в Украину импортируют по ценам выше мировых без демпинга – эксперт

Правила ВТО позволяют вводить пошлины только в том случае, если национальные производители действительно несут какой-либо ущерб от неконкурентных действий иностранных поставщиков, отметила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

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Неля Привалова: Какого-либо демпинга цен со стороны иностранных поставщиков не происходит
Неля Привалова: Какого-либо демпинга цен со стороны иностранных поставщиков не происходит
Фото: oilers.org.ua

Для введения пошлин на импорт нефтепродуктов в Украину нет причин, так как их ввозят в страну по ценам выше мировых, заявила в комментарии "Обозревателю" президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

"Правила ВТО позволяют вводить пошлины только в том случае, если национальные производители действительно несут какой-либо ущерб от неконкурентных действий иностранных поставщиков. Но в случае с нефтепродуктами такого не происходит. Нефтепродукты импортируются на территорию Украины по ценам, которые превышают мировые. Поэтому какого-либо демпинга цен со стороны иностранных поставщиков не происходит. И, соответственно, нет оснований для того, чтобы вводить пошлины", – рассказала эксперт.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.

Рост пошлин на дизельное топливо обойдется потребителям в 11 млрд грн и вызовет дестабилизацию поставок, заявила ранее Нефтегазовая ассоциация Украины.

Теги: импорт, НАК Нафтогаз, Укрнафта, дизельное топливо, Укргазвидобування, пошлины, Укртатнафта, нефтепродукты
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